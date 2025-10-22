پخش زنده
مدیر کل امور دانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان گفت: در مسیر جذب دانشجویان بینالملل نیازمند همافزایی میان دانشگاهها و مؤسسات جذب دانشجو هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هماندیشی موسسات خصوصی جذب دانشجویان بینالملل از کشور ترکیه با حضور دکتر سید محمد باقر جعفری مدیر کل امورانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان و دکتر محمدرضاپورمحمدی رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه برگزار شد.
جعفری با تأکید بر نزدیکی فرهنگی و تاریخی میان ایران و ترکیه، گفت: این نزدیکی فرهنگی یکی از بزرگترین مزیتهای ما در جذب دانشجویان ترکیهای است. ما باید از ظرفیتهای شهرهای مرزی ایران به عنوان پل ارتباطی میان دو کشور بهرهبرداری کنیم و این ارتباطات را تقویت نماییم.
مدیر کل امور دانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان افزود: ایران در سال ۲۰۲۴ به رتبه ۱۷ در تولید علم دست یافته و هزینههای تحصیل در کشور ما به مراتب رقابتیتر از دیگر کشورهای منطقه است. این شرایط فرصتهای قابل توجهی را برای جذب دانشجویان بینالملل فراهم میکند.
جعفری گفت: اعطای مجوز آموزش به زبان دوم در دانشگاههای برتر به عنوان یکی از اقدامات مؤثر در تسهیل جذب دانشجویان خارجی است.
وی به چالشهای فراروی جذب دانشجو نیز اشاره کرد و افزود: ما با مشکلاتی همچون طولانی بودن فرآیند جذب وعدم تمایل دانشگاههای دولتی به همکاری مؤسسات جذب مواجه هستیم. لازم است دانشگاهها به همکاری با مؤسسات جذب احترام بگذارند و منافع مشترکی را جستوجو کنند که به نفع طرفین خواهد بود.
جعفری بر اهمیت حمایتهای رایزنی علمی ایران در ترکیه تأکید کرد و ادامه داد: برگزاری نمایشگاههای معرفی دانشگاهها و مؤسسات جذب دانشجوی ایرانی در ترکیه میتواند به افزایش همکاریها و معرفی بهتر ظرفیتهای آموزشی ایران کمک کند.
پورمحمدی رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه، اروپای شرقی، یونان و قبرس، نیز در این جلسه به نزدیکی فرهنگی مردم ترکیه با ایران، آداب و رسوم مشابه، و مزیت جغرافیایی شهرهای مرزی ایران اشاره کرد و گفت: تنها ۲۰ درصد دانشجویان ایرانی در کشور ترکیه در دانشگاههای دولتی تحصیل میکنند و اکثریت در دانشگاههای خصوصی مشغول به تحصیلاند.
وی ادامه داد: ظرفیت جذب دانشجو از کشور ترکیه بسیار بیشتر از مقدار کنونی است بنابراین میتوانیم در این زمینه برنامهریزی بیشتری داشته باشیم.