استاندار گیلان گفت: این کشاورزان نمونه به دلیل به کارگیری دانش نوین و افزایش میزان تولید در واحد سطح، برگزیده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس در این همایش که با حضور کشاورزان نمونه استان برگزار شد، با اشاره به نقش مهم کشاورزی در اقتصاد کشور و استان گفت: کشاورزی زیربنای توسعه پایدار و ایجاد امنیت غذایی است و اگر به این بخش توجه کافی شود، رونق و توسعه همه جانبه اقتصاد محقق خواهد شد.

هادی حق شناس با بیان اینکه در سال‌های اخیر استفاده از ابزار آلات کشاورزی موجب تسهیل عملیات زراعی و رونق کشاورزی ماشینی شده است، افزود: باید با استفاده از دانش روز و ترویج فرهنگ استفاده از ماشین آلات نوین در زراعت، بهره وری کشاورزی را افزایش و هزینه‌ها را کاهش داد تا کشاورزان از حرفه خود رضایت داشته باشند.

سعید رحمت زاده نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی هم در این همایش، داشتن نگاه اقتصادی به مقوله کشاورزی را از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس دانست و گفت: باید با عبور از کشاورزی سنتی به ماشینی، بهره وری را در این بخش افزایش داد.

همچنین در حاشیه این همایش، بیستمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات و ابزار کشاورزی و تجهیزات آبیاری با حضور ۴۵ تولید کننده از ۱۰ استان کشور، در محل نماشیگاه‌های بین المللی گیلان در ابتدای جاده رشت به تهران در حال برگزاری است.

این نمایشگاه تا جمعه دوم آبان دایراست.