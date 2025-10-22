به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سفرا و نمایندگان کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی در سومین روز اجلاس اکو به موضوع توسعه گردشگری کشور‌های عضو پرداختند.

همچنین در یک تور گردشگری خانواده سفرای شرکت کننده اجلاس اکو از جاذبه‌های گردشگری استان زنجان بازدید کردند.

در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، خانواده سفرای کشور‌های عضو، با هدف آشنایی با ظرفیت‌های غنی تاریخی و فرهنگی، سفری ویژه به استان زنجان ترتیب دادند. این بازدید که شامل گشت و گذار در مهم‌ترین جاذبه‌های استان بود، به عنوان یک اقدام مؤثر در راستای دیپلماسی عمومی و تقویت گردشگری منطقه‌ای در چارچوب همکاری‌های اکو تلقی شده و نشان‌دهنده اهمیت زنجان به عنوان یک کانون فرهنگی در مسیر جاده ابریشم است.

ایران با برخورداری از ۴۰ هزار اثر ثبت ملی و ۲۸ اثر ثبت جهانی ملموس و ۲۶ اثر میدانی ناملموس ظرفیت‌های بی نظیری در حوزه گردشگری دارد.