محمد هراتی جوان ورزشکاری است که به رغم مشکلات جسمی ۱۰ سال سابقه حضور در عرصه فرهنگی و تحقیقاتی دارد و در زمینه نگارش کتاب و کارآفرینی فعال است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمد هراتی جوان ۳۶ ساله و دارای کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی است که از بدو تولد با معلولیت جسمی و حرکتی رو‌به‌رو بوده است

این جوان پر تلاش با امید به آینده هر روز پنجره‌ای تازه برای رسیدن به اهداف باز میکنه و در ورزش ویژه توان خواهان نیز فعالیت میکند.

محمد هراتی در رشته ورزشی بوچیا به صورت تخصصی فعال است و به ورزش پارا دو و میدانی نیز می پردازد.

تازه‌ترین تالیف هراتی کتاب بوچیا است که در زمینه آموزش این رشته ورزشی نوشته است .