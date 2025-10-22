پخش زنده
امروز: -
از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۰ هزار تن ماهی یال اسبی از هرمزگان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: این شمار ماهی یال اسبی به ارزش ۲۲۲ میلیون دلار به کشور چین صادر شده است.
مسعود بارانی افزود: گونه ماهی یال اسبی در کشور هیچگونه مصرف خوراکی ندارد و فقط صادر میشود.
وی گفت: این ماهیها با نظارت بهداشتی و پس از آزمایشهای میکروبی و شیمیایی فرآوردههای خام دامی و بعد از تایید گواهی سلامت، صادر میشود.
بارانی افزود: خلیجفارس و بهویژه آبهای شهرستانهای پارسیان، بندرلنگه و جنوب جزیره قشم از مهمترین صیدگاههای ماهیان یال اسبی در هرمزگان است.
بیشتر بخوانید؛ صید برخی از آبزیان در آبهای هرمزگان ممنوع شد
وی گفت: فصل صید این ماهی هر سال از فروردینآغاز میشود و تا پایان بهمن ادامه دارد.
ذخایر ماهی یال اسبی یکی از مهمترین منابع پروتئین دریایی است که در همهی آبهای گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پراکنش دارند و خلیج فارس و دریای عمان هم یکی از محلهای بسیار مناسب صید این ماهی محسوب میشود.
این ماهی به علت نداشتن فلس مصرف داخلی ندارد و به منظور استفاده صنعتی و خوراکی، بیشتر به کشورهای چین، کُره، ژاپن و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا صادر میشود.
صید ماهی یال اسبی با استفاده از روش ترال میان آبی صورت میگیرد و بیش از ۹۰ درصد ماهیان صید شده صید هدف و مفید است.
دو هزار شناور و ۵۰ هزار صیاد در آبهای هرمزگان مشغول فعالیت هستند.