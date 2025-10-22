30 هکتار از باغات شهرستان سرباز به کشت میوه گرمسیری پاپایا اختصاص یافته و باغات کشت میوه های استوایی شهرستان در حال توسعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرباز گفت: این اقدام در راستای توسعه کشت‌های استوایی و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های آب‌وهوایی منطقه انجام شده است.

احمد زراعتی بیان اینکه در این طرح ارقام مختلفی از پاپایا از جمله انواع محلی، پاکوتاه و ردلیدی کشت شده است، افزود: هدف از این کار، افزایش تنوع تولید، بهبود عملکرد در واحد سطح و پاسخگویی بهتر به نیازهای متنوع بازار است.

وی گفت: پیش بینی می شود متوسط عملکرد این باغات حدود ۱۱ تن در هکتار باشد.

مدیر جهاد کشاورزی سرباز با اشاره به بازار فروش مطلوب این محصول تصریح کرد: پاپایا به دلیل طعم لذیذ، خواص دارویی و ارزش غذایی بالا، با استقبال خوبی در بازارهای داخلی، استان‌های همجوار و حتی بازارهای خارجی مواجه شده است.

زراعتی در پایان پاپایا را یکی از محصولات استراتژیک و اقتصادی شهرستان سرباز خواند و تأکید کرد: توسعه کشت این محصول علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، سهم بسزایی در افزایش درآمد باغداران و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.