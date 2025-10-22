خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «فریدون همتی» نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت روز پرستار اظهار داشت: در جلساتی که با وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد، موافقت اولیه برای ایجاد دانشکده داروسازی اخذ شده است، به‌زودی تیم ارزیاب وزارتخانه برای بررسی امکانات و زیرساخت‌های استان به ایلام سفر خواهد کرد تا پیش از پایان سال، مجوز رسمی راه‌اندازی صادر شود. به گزارش؛ «فریدون همتی» نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت روز پرستار اظهار داشت: در جلساتی که با وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد، موافقت اولیه برای ایجاد دانشکده داروسازی اخذ شده است، به‌زودی تیم ارزیاب وزارتخانه برای بررسی امکانات و زیرساخت‌های استان به ایلام سفر خواهد کرد تا پیش از پایان سال، مجوز رسمی راه‌اندازی صادر شود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از سال آینده پذیرش دانشجوی داروسازی در ایلام آغاز خواهد شد.

همتی همچنین با اشاره به بهبود وضعیت اعتبارات عمرانی استان گفت: در بودجه سال گذشته با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اعتبارات عمرانی استان ۲۸۰ درصد افزایش یافت و حدود ۸۰ همت برای پرداخت بدهی دانشگاه‌ها و مراکز درمانی پیش‌بینی شده است.

نماینده ایلام در پایان تأکید کرد: تعرفه و درآمد پرستاران و پزشکان باید متناسب با خدماتشان اصلاح شود، اگر قیمت‌ها در اقتصاد واقعی شود، رانت و فساد از بین می‌رود و امکان پرداخت عادلانه‌تر حقوق کارکنان فراهم خواهد شد.