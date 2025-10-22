پخش زنده
معاون وزیر بهداشت: ۳۰ درصد علم کشور در وزارت بهداشت تولید میشود.
وزارت بهداشت و تولید ۳۰ درصد علم کشور
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ساری گفت:
۷۰ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور با حدود ۲۳ هزار عضو هیات علمی، که نزدیک به ۴ هزار نفر آنها عضو هیات علمی یا پیمانی نیستند ۳۰ درصد تولید علم کشور را تولید میکنند.
دکتر شاهین آخوند زاده که در آیین افتتاحیه بیست و ششمین همایش ملی و دوازدهمین همایش بین المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور در ساری حضور داشت افزود: در بحثهای موضوعی از قبیل داروسازی، دندانپزشکی و کلینیکال مدیسن جامعه دانشگاهی وزارت بهداشت از جایگاه بالایی برخوردار است.
به گفته معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ دانشکده داروسازی دانشگاه تهران یکی از برترین دانشکدههای دانشگاهی در رتبه بندیهای جهانی است و رتبه ۵۱ تا ۷۵ جهانی را داراست.
