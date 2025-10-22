به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر عباس سروش، در مراسم استقبال از دانشجویان جدید الورود با بیان اینکه از حضور دانشجویان جدید در این دانشگاه خوشحال است، گفت: به همه عزیزانی که امروز به جمع خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیوسته‌اند، خوش آمد می‌گویم.

وی افزود: یکی از کتاب‌هایی که مطالعه آن را به دانشجویان پیشنهاد می‌کنم، کتابی درباره تاریخچه پلی تکنیک؛ زیرا به شما کمک می‌کند ریشه‌ها و مسیر شکل‌گیری این مرکز علمی را بشناسید. این شناخت، دید عمیق‌تری نسبت به جایگاهی که در آن حضور دارید به شما می‌دهد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت در کنار درس، تجربه و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی را هم جدی بگیرید. ورزش و فعالیت بدنی بخش مهمی از زندگی دانشجویی است و نقش زیادی در رشد فردی دارد.

وی تصریح کرد: در این محیط همه باید با احترام با یکدیگر برخورد کنیم. دانشگاه جایی برای رشد، همکاری و دوستی است. دانش واقعی در عمل معنا پیدا می‌کند و هر دانشجویی باید سعی کند آنچه را می‌آموزد، در عمل به کار بگیرد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: باور داشته باشید که توانایی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی، علمی و فکری مردم ایران بسیار بالاست. اگر با هم همراه باشیم، می‌توانیم این توانایی‌ها را در سطح جهانی به نمایش بگذاریم.

وی گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر همواره تلاش کرده است محیطی علمی، فرهنگی و انسانی فراهم کند تا دانشجویان نه تنها در زمینه تخصصی، بلکه در زمینه اخلاق، فرهنگ و هویت ایرانی نیز رشد کنند. مطمئن هستم با همکاری شما، این مسیر رشد و پیشرفت ادامه خواهد یافت.