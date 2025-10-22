به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛فرماندار اردستان گفت: در این شهرستان سه مؤسسه قرآنی و دو خانه قرآنی کار آموزش و نشر قرآن را برعهده دارند.

محسن حیدری با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی گفت: قرآن باید سرلوحه همه برنامه‌های فرهنگی باشد، چرا که تعالیم قرآنی راهنمای سعادت و پیشرفت جامعه اسلامی است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری نهاد‌های فرهنگی و مردمی، برنامه‌های خود را بر پایه معارف قرآنی تنظیم کنند و در مسیر گسترش فرهنگ قرآنی گام بردارند.

حیدری همچنین با اشاره بر لزوم توجه ویژه به فعالیت‌های قرآنی در میان نوجوانان و جوانان ادامه داد: ترویج آموزه‌های قرآنی موجب رشد معنویت، تقویت بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت نهادینه‌ساز فرهنگ انس با قرآن در جامعه، بر حمایت از مؤسسات قرآنی، حافظان و قاریان قرآن کریم تأکید کرد.