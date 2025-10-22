افتتاح نخستین مرکز تخصصی کربنزدایی خودرو با فناوری نانو در قزوین
اولین مرکز تخصصی کربنزدایی خودرو با بهرهگیری از فناوری نانو و به منظور کاهش آلایندهها، افزایش عمر قطعات و بهبود عملکرد خودروها در قزوین آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مسئول نمایندگی شرکت کربن زدایی در قزوین در مراسم افتتاح این مرکز گفت: در این مرکز، فرآیند کربنزدایی بدون نیاز به باز و بسته کردن قطعات خودرو و تنها در مدت ۵۰ دقیقه انجام میشود.
سید جواد عبادی افزود: دستگاه مورد استفاده قادر است رسوبات موجود در محفظه احتراق، سطح پیستون و رینگها، سیلندر، سرسیلندر، شمعها، سنسور اکسیژن، کاتالیست و اگزوز را پاکسازی کند.
وی اضافه کرد: تاکسیهای درونشهری به عنوان اولویت نخست برای انجام این عملیات در نظر گرفته شدهاند و مجموعه تاکسیرانی نیز تخفیفهایی برای این خودروها در نظر خواهد گرفت.
مسئول نمایندگی شرکت کربن زدایی گفت: استفاده از این فناوری بومی، علاوه بر افزایش شتاب و قدرت موتور، موجب کاهش ۲۰ درصدی مصرف سوخت و ۶۰ درصدی آلایندهها میشود و پیشبینی شده است که سالانه تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین صرفهجویی اقتصادی حاصل شود.
عبادی افزود: این محصول پیش از این در استانهای اصفهان، گیلان، مازندران، کرج، بجنورد و تهران مورد استفاده قرار گرفته و به کشورهای کردستان عراق و بغداد نیز صادر شده است.
طبق توصیه کارشناسان، خودروهای صفر تا ۵۰ کیلومتر نیازی به کربنزدایی ندارند، اما پس از آن، انجام این عملیات پس از هر سه بار تعویض روغن توصیه میشود.