به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی شهرستان بوکان با اشاره به تعطیلی سه واحد صنفی در این شهرستان گفت: این واحد‌ها شامل دو واحد صنفی و یک باشگاه ورزشی متخلف است که به علت رعایت نکردن ضوابط صنفی پلمب شدند.

سرهنگ موسی بهاری افزود: پلمب این واحد‌ها در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف و اجرای طرح نظارت و کنترل اصناف توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی صورت گرفته است.

سرهنگ بهاری تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، باشگاه ورزشی مذکور به علت مختلط بودن و دو واحد صنفی که در روبروی مدارس داخل شهر قرار داشتند به علت فروش دخانیات و اقلام ممنوعه نظیرچاقو، پنجه بوکس و ... به دانش آموزان این مدرسه‌ها تعطیل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوکان، با اعلام تداوم طرح در سطح شهرستان از شهروندان خواست، درصورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.