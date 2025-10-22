کشت ذرت رنگین کمانی در نصرآباد تربت جام
کشاورزان خلاق تربت جامی برای نخستین بار در این منطقه ذرت رنگین کمانی کشت کردند.
بنا بر اعلام کارشناسان محلی، این اولین باری است که گونهای از ذرت با این تنوع رنگی خیرهکننده (شامل دانههایی با طیفهای رنگی زرد، قرمز، آبی و سبز) در مزارع این بخش کشت میشود و نتایج اولیه نشاندهنده سازگاری عالی این بذر با شرایط اقلیمی منطقه است.
برادران لطفی در گفتوگو با خبرنگار ما گفتند که هدف از این اقدام، فراتر از تولید صرف است و تلاش شده تا با وارد کردن محصولات جدید، ارزش افزوده محصولات کشاورزی منطقه افزایش یابد و همچنین کشاورزان دیگر نیز به سمت تنوعسازی در کشتهای خود تشویق شوند.
آنها تاکید کردند که این کشت در سطح آزمایشی با موفقیت همراه بوده و امید است در سالهای آتی، به یک محصول پایدار و بازارپسند تبدیل شود.
کارشناسان جهاد کشاورزی تربت جام نیز از این ابتکار استقبال کردند و برای توسعه این کشت در سطح گستردهتر قول مساعد دادهاند تا رنگینکمان به یک نماد کشاورزی جدید در این منطقه تبدیل شود.