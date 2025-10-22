پخش زنده
امروز: -
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از آغاز «جشنواره ملی جوانان ایران» خبر داد. این رویداد بزرگ ملی که با هدف تقویت نشاط اجتماعی و روحیه خدمت در میان جوانان برگزار میشود، از تاریخ دوم آبانماه از استان سیستان و بلوچستان آغاز به کار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به دنبال تصمیم هیئت دولت و دستور مستقیم رئیسجمهور مبنی بر برگزاری جشنهای سراسری به منظور تجلیل شایسته از موفقیتها و ظرفیتهای عظیم جامعه جوان کشور، وزارت ورزش و جوانان رسماً از آغاز اجرای «جشنواره ملی جوانان ایران» خبر داد. این رویداد ملی با محوریتهای محوری نشاط اجتماعی، وفاق ملی و تعهد به خدمت اجتماعی طراحی شده است.
این جشنواره به عنوان یک نقطه عطف مهم در برنامهریزیهای دولت برای تقویت حس امید، سرمایهگذاری بر انرژی مثبت جوانان و فعالسازی پتانسیلهای موجود در سراسر کشور محسوب میشود. طبق اعلام دبیرخانه، این حرکت سراسری به طور رسمی از تاریخ دوم آبانماه، فعالیتهای خود را در استان سیستان و بلوچستان آغاز خواهد کرد.
علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان کشور، گفت: که فاز اول این جشنواره با تمرکز بر استان سیستان و بلوچستان و با هدف ایجاد فضایی شاد و پرنشاط در مناطق مختلف آن برگزار می شود.
برنامه اجرای جشنواره در این استان شامل شش شهرستان است که هر یک میزبان بخشی از برنامههای فرهنگی و هنری خواهند بود:
زاهدان: (مرکز استان و نقطه آغازین رسمی برنامهها)
زابل
سراوان
سرباز
ایرانشهر
چابهار
برنامه های پیش بینی شده فرهنگی و هنری
رحیمی با اشاره برنامههای پیشبینی شده فرهنگی و هنری گفت:برای تضمین جذب حداکثری جوانان و خانوادهها، برنامههای فرهنگی متنوعی در نظر گرفته شده است که هدف اصلی آنها ایجاد لحظاتی سرشار از شادی، سرگرمی سازنده و تعامل مثبت اجتماعی است:
کنسرتهای زنده: دعوت از خوانندگان مطرح ملی و منطقهای برای اجرای موسیقیهای شاد و مورد پسند جوانان. این کنسرتها با رعایت کامل پروتکلهای فرهنگی و اجتماعی برگزار میشوند.
اجرای استندآپ کمدی: بخش مهمی از برنامهها به اجرای هنرمندان طنز اختصاص دارد تا با استفاده از طنز سالم، نشاط مضاعف در جمع ایجاد شود.
برنامههای نمایشی و گفتوگومحور: اجرای تئاترهای خیابانی با موضوعات اجتماعی روز و همچنین برنامههای تلویزیونی و رادیویی که با حضور مجریان شناختهشده و چهرههای تأثیرگذار، گفتوگوهایی سازنده با جوانان انجام میدهند.
وی افزود: یکی از ابتکارات کلیدی در این جشنواره، تلفیق شور جوانی با مسئولیت اجتماعی است. بخش عمدهای از زمان و منابع فستیوال به ارائه خدمات رایگان اجتماعی، بهداشتی و درمانی به مردم محلی، به ویژه خانوادههای کمبرخوردار اختصاص یافته است.
رحیمی تأکید کرد که این فجشنواره تلاشی عملی برای تحقق این شعار است که «جوان ایرانی هم میخندد، هم میآموزد و هم به جامعه خود خدمت میکند.»
برای اجرای این بخش، تیمهای تخصصی متشکل از بهترین متخصصان کشور به صورت داوطلبانه سازماندهی شدهاند:
خدمات پزشکی تخصصی: تیمهایی شامل پزشکان متخصص و فوقتخصص در رشتههای مختلف (از جمله داخلی، اطفال، زنان و اطفال) به مناطق اعزام میشوند.
محتوای خدمات: ویزیت تخصصی، ارائه داروهای ضروری به صورت رایگان و انجام معاینات اولیه پیشگیرانه.
مشاوره تخصصی اجتماعی: با توجه به اهمیت سلامت روان و استحکام خانواده در جامعه، خدمات مشاورهای ویژهای ارائه خواهد شد:
مشاوره در زمینه ازدواج (پیش از ازدواج و راهنماییهای تشکیل زندگی مشترک).
مشاوره خانواده (حل تعارضات زناشویی و تربیتی).
مشاوره روانشناسی و سلامت روان برای مقابله با استرسهای روزمره.
پشتیبانی داوطلبانه: این خدمات با همکاری گسترده شبکه «ایرانیاران جوان» صورت میگیرد که مسئول لجستیک، اطلاعرسانی محلی و تسهیل دسترسی مردم به تیمهای درمانی هستند.
معاون امور جوانان با اشاره به فعالیتهای شبکه ایرانیاران جوان گفت : شبکه «ایرانیاران جوان» به عنوان بازوی اجرایی مردمی این جشنواره و سایر طرحهای ملی دولت تعریف شده است. این شبکه بر پایه کار داوطلبانه و خیرخواهانه بنا شده است و نمادی از همبستگی نیروی جوان کشور است. در حال حاضر، این شبکه موفق به سازماندهی و ثبتنام بیش از ۳۷ هزار جوان داوطلب فعال از تمام استانها و مناطق کشور شده است. این شبکه با فراهم آوردن بستر مشارکت برای جوانانی از قومیتها، مذاهب و پیشینههای متفاوت، در حال عملیاتی کردن مفهوم وحدت ملی در سطح خرد و کلان است.
معاون امور جوانان وزارت ورزش تأکید کرد که شروع جشنواره در سیستان و بلوچستان، صرفاً آغاز یک حرکت چندماهه است و برنامهریزی برای گسترش آن به سایر نقاط کشور انجام شده است.
رحیمی افزود: این جشنواره در دو ماه آینده به شکل چرخشی در تمامی استانها برگزار خواهد شد. تمرکز ویژهای بر استانها و مناطقی خواهد بود که دارای زیرساختهای فرهنگی کمتر توسعهیافته یا از نظر اقتصادی با چالشهای بیشتری روبرو هستند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش تصریح کرد :این جشنواره، فرصتی است تا جوانان ایرانی نشان دهند که ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی آنها بسیار قویتر از اختلافات احتمالی است و میتوان با شادی و همدلی، مسیر توسعه کشور را هموار ساخت.
در پایان، از تمام جوانان علاقهمند دعوت به عمل آمد تا از طریق سامانههای وزارت ورزش و جوانان و شبکههای محلی، به این حرکت ملی بزرگ بپیوندند و سهم خود را در جشن امید و نشاط کشور ایفا نمایند.