نماینده مردم یزد، زارچ و اشکذر: تلاشها برای تسریع در ساخت و تامین زیرساختهای واحدهای مسکن ملی تداوم دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جوکاردر بازدید از واحدهای در حال ساخت شهرک مسکونی پردیس زندگی، با تشکیل شورای مسکن، به بررسی مشکلات پروژه و راهکارهای تسریع در ساخت آن پرداخت.
وی با تاکید بر اهمیت تامین اعتبارات برای ایجاد زیرساختها، این موضوع را یکی از اصلیترین مشکلات نهضت مسکن ملی در استان یزد عنوان کرد و افزود نبود هماهنگی بین دستگاههای خدماترسان، روند اجرایی و ساخت واحدهای مسکونی را کند کرده است.
جوکار همچنین قول پیگیری داد تا با حل مشکلات مالی و هماهنگیهای بیندستگاهی، شاهد تسریع در ساخت و ساز واحدهای مسکونی پردیس زندگی، شهید رییسی و دانهسا باشیم و دل مردم و متقاضیان مسکن ملی استان یزد را شاد کنیم.