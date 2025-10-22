به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بخشی از بزرگراه یاسوج – شیراز واقع در کیلومتر ۱۵ تا ۱۸، موسوم به طرح مله‌شوره، با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره بهرداری رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد درآئین بهره برداری از این طرح راهسازی گفت: در این طرح که به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی بزرگراه یاسوج – شیراز، محسوب می‌شود ۲۵۰ هزار مترمکعب خاکبرداری، ۷۰ هزار مترمکعب خاکریزی و ۱۰ هزار مترمکعب زهکش برای تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مدیریت بهتر جریان آب‌های سطحی اجرا شده است.

علی پارسایی در افزود: این طرح راهسازی به طول سه کیلومتر بخشی از طرح‌های توسعه‌ای دولت چهاردهم در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل محسوب می‌شود که نقش مهمی در بهبود ایمنی و کیفیت تردد در این مسیر پرتردد خواهد داشت.

پارسایی ادامه داد: در این بخش از طرح، ۱۴ دستگاه پل با دهانه‌های متفاوت ساخته شده که نه‌تنها به تسهیل جریان ترافیک کمک می‌کند، بلکه به‌واسطه ۳۰ هزار مترمربع روسازی و آسفالت، شرایط تردد را بسیار بهبود خواهد بخشید.

وی هزینه کل این طرح را بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این طرح در دولت چهاردهم با جذب اعتبار لازم اجرا شده، که با بهره برداری از آن باعث، تسهیل تردد و افزایش ایمنی در این مسیر کهگیلویه و بویراحمد به استان فارس و سایر نقاط کشور می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با افتتاح این بخش از بزرگراه یاسوج – شیراز، انتظار می‌رود علاوه بر کاهش ترافیک جاده‌ای و افزایش سرعت سفر در این مسیر، دسترسی ایمن‌تر و سریع‌تری برای مسافران و حمل‌ونقل بار فراهم خواهد شد.