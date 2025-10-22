رئیس اداره راه و شهرسازی دزفول گفت: ۳۷۲ واحد طرح نهضت ملی مسکن در سایت مهر شهر این شهرستان به زودی تکمیل و به متقاضیان تحویل داده خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدتقی سراجیان با اشاره به بازدید علیرضا خردمند فرماندار دزفول به همراه امیر یساری معاون عمرانی و جمعی از مسئولان و روسای ادارات دستگاه‌های خدمات رسان شهرستان از پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار داشت: پروژه ۳۷۲ واحدی طرح نهضت ملی مسکن در سایت مهر شهر در حال اتمام است و بزودی به متقاضیان واگذار می‌شود.

وی افزود: کار احداث واحد‌های مسکونی به اتمام رسیده است و دستگاه‌های خدمات رسان مشغول محوطه سازی و روکش آسفالت معابر هستند.

سراجیان با اشاره به اینکه این پروژه در آستانه تحویل قرار دارد و تنها محوطه‌سازی آن باقی مانده است، گفت: برخی مسائل و مشکلات اجرایی این پروژه با حضور فرماندار و مسئولین حل و فصل شد و روند اجرایی شتاب بیشتری گرفت.

رئیس اداره راه و شهرسازی دزفول اضافه کرد: در ادامه بازدیدی از پروژه ۱۰۷۲ واحدی طرح نهضت ملی مسکن آوان شهر انجام و سپس جلسه شورای مسکن در محل ساخت پروژه مذکور برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این جلسه مسائل مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه و مشکلات بانکی بررسی و راهکار‌های رفع آنها مورد بحث قرار گرفت.

همچنین فرماندار دزفول با تاکید بر پیگیری مستمر بر تسریع روند ساخت و تحویل مسکن به متقاضیان تاکید کرد.