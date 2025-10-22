پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان از استقبال چشمگیر مردم از طرح نشان مالیات در دومین سال اجرا خبر داد و گفت:۹۱ میلیارد ریال به ساخت ورزشگاه شهید مجدیان دزفول اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی اظهار داشت: طرح نشان مالیات در دومین سال اجرای خود، نهتنها در سطح ملی بلکه در استان خوزستان نیز با استقبال چشمگیری مواجه شده است. این استقبال نشان میدهد که مردم با آگاهی بیشتر نسبت به نقش مالیات در توسعه زیرساختهای فرهنگی و ورزشی، در مسیر تصمیمگیری مشارکت میکنند.
وی با اشاره به تأثیرات مثبت این طرح در شفافسازی فرآیندهای مالیاتی، افزود: نشاندار کردن مالیاتها باعث شده تا مردم بهطور ملموس ببینند که مالیات پرداختیشان صرف چه پروژههایی میشود. این شفافیت، نهتنها اعتماد عمومی را افزایش داده بلکه موجب کاهش مقاومت در برابر پرداخت مالیات نیز شده است.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود از تخصیص ۹۱ میلیارد ریال از محل طرح نشان مالیات به ساخت ورزشگاه شهید مجدیان دزفول خبر داد و گفت: این طرح گامی مؤثر در جهت مردمیسازی نظام مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی است.
خورشیدی ابراز امیدواری کرد: با ادامه این روند، شاهد توسعه بیشتر پروژههای فرهنگی، گردشگری و ورزشی در استان باشیم و نقش مالیات در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بیش از پیش نمایان شود.