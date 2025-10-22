با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان، انیمیشن سینمایی یوز در قالب طرح اکران تربیتی مدارس برای بیش از دو هزار و ۵۰۰ دانش آموز خوزستانی به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این برنامه با هدف تقویت هویت ملی و ایرانی در نسل نوجوان برگزار شد و با استقبال چشمگیر دانش‌آموزان و خانواده‌ها همراه بود.

در حاشیه اکران، مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌های فرهنگی از جمله اجرای نمایش عروسکی، برگزاری مسابقات متنوع، جشن‌های دانش‌آموزی و گفت‌و‌گو‌های تحلیلی پیرامون مفاهیم فیلم برگزار شد.

علی رضازاده، مسئول باشگاه رشد نوجوان امید خوزستان در این خصوص اظهار داشت: انیمیشن سینمایی «یوز» اثری فاخر از مرکز انیمیشن سوره است که با محوریت مفاهیم هویت ملی و ایرانی و با نگاهی نو به دغدغه‌های نسل نوجوان ساخته شده است. این اثر با داستانی پرکشش و شخصیت‌پردازی جذاب توانسته ارتباط مؤثری با دانش‌آموزان برقرار کند و حتی خانواده‌ها را نیز به حضور در سالن‌های سینما ترغیب نماید.

وی افزود: باشگاه رشد نوجوان امید تلاش دارد با برگزاری چنین رویدادهایی، فضای فرهنگی و تربیتی مدارس را تقویت کرده و مصرف دو ایجاد هویت ملی و ایرانی را در میان نوجوانان گسترش دهد. از مدارس و گروه‌هایی که علاقه‌مند به تماشای این انیمیشن هستند دعوت می‌شود با مشارکت باشگاه‌های رشد نوجوان امید در استان، نسبت به برنامه‌ریزی برای حضور گروهی دانش‌آموزان در سانس‌های بعدی اقدام کنند.