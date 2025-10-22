پخش زنده
۱۵ واحد متخلف کشتار و عرضه غیرمجاز دام و طیور در زاهدان پلمب و ۱۰ واحد دیگر به تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان گفت: این اقدامات در قالب گشتهای مشترک و با هدف صیانت از سلامت عمومی جامعه و جلوگیری از عرضه فرآوردههای خام دامی غیربهداشتی انجام شده است.
علیرضا اسکندری افزود: در یکی از این بازدیدهای سرزده، یک واحد قصابی به دلیل اقدام به کشتار غیرمجاز دام و عدم رعایت زنجیره بهداشتی شناسایی و بلافاصله پلمب شد.
وی افزود: سلامت فرآوردههای دامی خط قرمز دامپزشکی است و با هرگونه تخلف بهداشتی، کشتار غیرمجاز دام یا عرضه فرآوردههای فاقد مجوز، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: تیمهای نظارتی دامپزشکی زاهدان بهصورت مستمر و سرزده از مراکز عرضه، قصابیها، سردخانهها و رستورانها بازدید کرده و بر رعایت زنجیره سرد، تاریخ مصرف و شرایط نگهداری فرآوردههای خام دامی نظارت دقیق دارند.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه یا کشتار غیرمجاز دام، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ یا مراجعه حضوری به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.