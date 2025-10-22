طبق اعلام بیمه مرکزی، از اول آبان‌ماه، صدور بیمه‌نامه بدون تأیید کدپستی در سامانه املاک و اسکان، منجر به عدم دریافت کد یکتای بیمه مرکزی خواهد شد؛ به این ترتیب بیمه‌نامه یادشده فاقد وجاهت صدور بوده و از چرخه سامانه نظارتی حذف می‌شود.





به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، مهلت اجرای دستورالعمل نظارتی بیمه مرکزی درباره الزام استعلام کدپستی از سامانه املاک و اسکان امروز، سی‌ام مهر ۱۴۰۴ ، به پایان رسید و از بامداد پنج‌شنبه (اول آبان) هیچ بیمه‌نامه‌ای بدون «استعلام مثبت کدپستی» کد یکتا دریافت نخواهد کرد. نهاد ناظر هشدار داده است مسئولیت هرگونه تخلف مستقیماً متوجه مدیرعامل و مدیران کلیدی شرکت‌های بیمه خواهد بود.

بنا بر اعلام اداره نظارت بیمه مرکزی، از اول آبان‌ماه، صدور بیمه‌نامه بدون تأیید کدپستی در سامانه املاک و اسکان، منجر به عدم دریافت کد یکتای بیمه مرکزی خواهد شد؛ به این ترتیب بیمه‌نامه یادشده فاقد وجاهت صدور بوده و از چرخه سامانه نظارتی حذف می‌شود.

در متن این بخشنامه که با امضای معاون نظارت بیمه مرکزی ارسال شده، تصریح گردیده است: هرگونه تأخیر در راه‌اندازی سرویس استعلام کدپستی یا صدور بیمه‌نامه بدون تأیید از سامانه املاک و اسکان، تخلف محسوب می‌شود و مسئولیت مستقیم آن بر عهده مدیرعامل و مدیران کلیدی ذی‌ربط است. هیچ توجیهی مبنی بر مشکلات فنی یا آماده نبودن زیرساخت پذیرفته نخواهد بود.

بیمه مرکزی با تأکید بر اینکه اجرای این الزام موجب شفاف‌سازی اطلاعات بیمه‌گذاران، تطبیق داده‌ها با محل اقامت واقعی و جلوگیری از صدور بیمه‌نامه‌های صوری خواهد شد، هشدار داده از اول آبان تمامی سامانه‌های صدور بیمه باید به‌صورت آنلاین به سرویس استعلام ملکی متصل باشند و صدور هر بیمه‌نامه بدون این استعلام، از سوی سامانه مرکزی مسدود می‌شود.

به این ترتیب از فردا، پنج‌شنبه اول آبان ۱۴۰۴ ، صدور هر نوع بیمه‌نامه اعم از شخص ثالث، بدنه، آتش‌سوزی، مسئولیت و سایر رشته‌ها بدون استعلام کدپستی از سامانه املاک و اسکان ممکن نخواهد بود و کد یکتای بیمه مرکزی برای آن صادر نمی‌شود.