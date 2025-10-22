پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا گودرزی، ورزشکار فارسی به همراه تیم ملی گلبال ایران با پیروزی برابر چین در فینال مسابقات آسیا اقیانوسیه، عنوان قهرمانی این رقابتها را بهدست آورد.
این مسابقات به میزبانی اسلامآباد پاکستان برگزار شد و تیم ملی ایران پس از چندین پیروزی پیاپی، در دیدار نهایی با نتیجه ۴ بر ۲ تیم ملی چین را شکست داد و قهرمان شد.
با این قهرمانی، تیم ملی گلبال ایران سهمیه حضور در مسابقات جهانی سال آینده را هم کسب کرد.
در ترکیب ششنفره تیم ملی، علیرضا گودرزی، ورزشکار شایسته استان فارس حضور داشت و عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت.