پخش زنده
امروز: -
به مناسبت گرامی داشت هفته تربیت بدنی و ورزش ، جشنواره « کودکان فعال، آینده سالم» در میبد برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، به مناسبت گرامی داشت هفته تربیت بدنی و ورزش، جشنواره «کودکان فعال آینده سالم» در میبد برگزار شد.
علی ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان میبد گفت: در این جشنواره ۲۲۰ نفر از کودکان و دانش آموزان ۶ تا ۱۲ سال شرکت داشتند.
ابراهیمی افزود: در این طرح شرکت کنندگان در ۵ ایستگاه ورزشی بومی محلی مهارتهای پایه، ورزشهای گروهی، انفرادی، تعادلی، تمرکزی، دویدن و پریدن با هم رقابت کردند.
وی، افزود: قصه گویی، آموزش بهداشت فردی، تغذیه سالم، تجلیل از دانش آموزان دارای خانواده پرجمعیت و اجرای سرود از دیگر برنامههای این طرح بود.