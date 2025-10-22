به مناسبت گرامی داشت هفته تربیت بدنی و ورزش ، جشنواره « کودکان فعال، آینده سالم» در میبد برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، به مناسبت گرامی داشت هفته تربیت بدنی و ورزش، جشنواره «کودکان فعال آینده سالم» در میبد برگزار شد.

علی ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان میبد گفت: در این جشنواره ۲۲۰ نفر از کودکان و دانش آموزان ۶ تا ۱۲ سال شرکت داشتند.

ابراهیمی افزود: در این طرح شرکت کنندگان در ۵ ایستگاه ورزشی بومی محلی مهارت‌های پایه، ورزش‌های گروهی، انفرادی، تعادلی، تمرکزی، دویدن و پریدن با هم رقابت کردند.

وی، افزود: قصه گویی، آموزش بهداشت فردی، تغذیه سالم، تجلیل از دانش آموزان دارای خانواده پرجمعیت و اجرای سرود از دیگر برنامه‌های این طرح بود.