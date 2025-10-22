پخش زنده
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از کشت کلزا در هشت هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید عبدالرضا سید احمدی گفت: پیشبینی میشود در صورت بهبود شرایط تامین آب، سطح و میزان برداشت این محصول به میزان سال گذشته برسد.
او افزود: با وجود خشکسالی و محدودیتهای تأمین آب، کشاورزان استان در مناطقی که آب مورد نیاز تامین شده به کشت کلزا ادامه میدهند و تاکنون ۸۵۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت رفته است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: خوزستان در سال زراعی گذشته موفق به خرید ۷۶ هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان شد و با کسب مقام اول تولید کلزا در کشور، نقش مهمی در تأمین نیازهای استراتژیک کشور ایفا کرده است.