به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه آزاد شهرکرد گفت:آیین از عهد تا عمل به مناسبت استقبال از دومین کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری و یادواره شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار شد.

رحیمی افزود: این آیین با حضور جمعی از مسئولان، اساتید، دانشجویان و خانواده‌های معظم شهدا در جوار قبور مطهر پنج شهید گمنام دانشگاه برگزار و از خانواده‌های معظم شهدا قدردانی شد.