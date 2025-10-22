پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: بیستمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشینآلات کشاورزی تا ۲ آبان در محل نمایشگاههای بین المللی گیلان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: بیستمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشینآلات کشاورزی، نهادهها و تجهیزات باغبانی و گلخانهای که از دیروز ۲۹ مهر در محل نمایشگاههای بین المللی گیلان واقع در ابتدای جاده رشت به تهران برپاشده، تا جمعه ۲ آبان دایر است.
وی با اشاره به ساعت کار این نمایشگاه از ساعت ۱۵ تا ۲۱، افزود: در این دوره از نمایشگاه، ۴۵ واحد تولیدی از استانهای گیلان، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، گلستان، کرمانشاه، مرکزی و البرز حضور دارند و آخرین تولیدات و محصولات خود در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته را به نمایش گذاشتهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: ارائه آخرین دستاوردها و تولیدات واحدهای صنعتی کشاورزی، تبادل دانش و اطلاعات بین تولیدکنندگان، ایجاد نمایندگیهای جدید در استان گیلان و آشنایی با سلایق و نیازهای بازدیدکنندگان، از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
صالح محمدی افزود: ارائه مستقیم کالا بدون واسطه و حذف دلالان از بازار مصرف، از دیگر اهداف این نمایشگاه محسوب میشود که میتواند سبب رونق کسب و کار در حوزه کشاورزی شود.