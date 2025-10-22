بیستمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی در گیلان بیستمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی در گیلان بیستمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی در گیلان بیستمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی در گیلان بیستمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: بیستمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، نهاده‌ها و تجهیزات باغبانی و گلخانه‌ای که از دیروز ۲۹ مهر در محل نمایشگاه‌های بین المللی گیلان واقع در ابتدای جاده رشت به تهران برپاشده، تا جمعه ۲ آبان دایر است.

وی با اشاره به ساعت کار این نمایشگاه از ساعت ۱۵ تا ۲۱، افزود: در این دوره از نمایشگاه، ۴۵ واحد تولیدی از استان‌های گیلان، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، گلستان، کرمانشاه، مرکزی و البرز حضور دارند و آخرین تولیدات و محصولات خود در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته را به نمایش گذاشته‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: ارائه آخرین دستاورد‌ها و تولیدات واحد‌های صنعتی کشاورزی، تبادل دانش و اطلاعات بین تولیدکنندگان، ایجاد نمایندگی‌های جدید در استان گیلان و آشنایی با سلایق و نیاز‌های بازدیدکنندگان، از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

صالح محمدی افزود: ارائه مستقیم کالا بدون واسطه و حذف دلالان از بازار مصرف، از دیگر اهداف این نمایشگاه محسوب می‌شود که می‌تواند سبب رونق کسب و کار در حوزه کشاورزی شود.