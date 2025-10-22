پخش زنده
فرماندار شوش با تاکید بر همراهی همه دستگاهها با مدیریت شهری برای حل مسایل خدماتی در این شهر گفت: چهره شهر جهانی شوش با انباشت مسایل خدماتی مخدوش و موجب گلایه مردم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید صبری پور در نشست مشترک با اعضای شورا و شهردار و نماینده شوش با تجلیل از اقدامهای مدیریت شهری برای اجرای طرحهای عمرانی اظهارکرد: انتظار از شورای اسلامی شهر شوش و شهرداری حل مسایل انباشته شده این شهر است.
وی خدمت رسانی شبانه روزی به مردم را وظیفه همه مسوولان دانست و افزود: تکمیل ۱۷ طرح عمرانی توسط شهرداری اگرچه قابل تجلیل است ولی این موضوع نباید موجب نادیده گرفتن وظایف بدیهی شهرداری برای جمع آوری زباله و ارتقای پاکسازی شهر و خدمت به مردم شود.
مدیریت شهری شوش باید پاسخگو باشد
فرماندار شوش با بیان اینکه مسوولان دستگاهها باید در هر ساعتی از شبانه روز پاسخگو و در دسترس باشند، گفت: شهرداری شوش در اجرای طرحهای عمرانی اقدامهای خوبی انجام داده است ولی عملکرد این شهرداری در کارهای خدماتی رضایت بخش نیست.
وی ادامه داد: فرمانداری شوش برای جذب بودجه برای شهرداری هرچه در توان داشته به کار گرفته و تا سطح وزارت کشور نیز پیگیری شده است از این رو انتظار از مدیریت شهری تحول در کارهای خدماتی در این شهر متناسب با بودجههای جذب شده است.
طرح «چهارشنبههای خدمت» در شوش ادامه مییابد
صبری پور با نامناسب دانستن وضعیت خدماتی شوش اظهارکرد: کمک فرمانداری شوش به شهرداری و شورای اسلامی شهر برای جذب بودجه از دستگاههای استانی و ملی، فراتر از وظایف قانونی و برای تسهیل حل مسایل شوش بوده است.
وی افزود: طرح «چهارشنبههای خدمت» با ابتکار فرمانداری شوش آغاز و همه دستگاههای شهرستان برای موفقیت این طرح وارد میدان شدند که استمرار این طرح مورد تاکید است.
فرماندار شوش بیان کرد: جذب اعتبارات شهرداری شوش با پیگیری و کمک فرماندار در یک سال اخیر چند برابر شده و انتظار از شهرداری و شورای شهر خدمت شبانه روز به مردم است.
هیات تطبیق فرمانداری بیشترین همراهی را با شورای شهر شوش داشته است
صبری پور با تاکید بر لزوم کار منسجم میان دستگاههای شهرستان گفت: رهاسازی حفاری دستگاههای مختلف در شهر شوش قابل قبول نیست و بازخواست قضایی مسوولان این دستگاهها مورد تاکید است.
وی افزود: مصوبههای شورای شهر شوش حتی مصوبههایی که دارای ایراد هستند نیز با نگاه مثبت و همراهی بینظیر هیات تطبیق فرمانداری تایید میشود و این کار، نه منت بر شورا بلکه کمک و سرعت بخشی برای گره گشایی از مسایل شوش است.
طرح تفکیک زباله از مبدا نیاز به آموزش و کار فرهنگی دارد
فرماندار شوش گفت: طرح تفکیک زباله از مبدا با تعریف بستههای تشویقی، تشکیل پلیس ساختمانی، آموزش شهروندی در مدارس، طرح ایجاد بازارچه در بوستانها، جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در شهر مورد تاکید است.
وی کار مشارکتی برای ایجاد و بهسازی بوستانهای شوش را مورد تاکید قرار داد و افزود: روشهای مبتکرانه و خلاقانه برای بهبود بوستانهای شهر بدون حتی هزینه کرد یک ریال توسط شهرداری وجود دارد که باید از این روشها استفاده شود.
در این نشست، مسایل مختلف و ضعف زیرساختهای خدماتی شوش ارزیابی و گره گشایی از این مسایل در دستور کار قرار گرفت.