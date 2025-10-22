معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: قاچاقچی سیگار در شهرستان دزفول به پرداخت بیش از ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مازیار طهماسبی گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان دزفول پس کشف سیگار به ظن قاچاق از یک واحد صنفی گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق انواع سیگار به ارزش یک میلیارد و ۳۶۸ میلیون ریال در شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دزفول رسیدگی شد.

طهماسبی بیان داشت: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۳۶ میلیون ریال معادل ۲ برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

