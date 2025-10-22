مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: ۷۲ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز با همکاری پلیس فراجا و حکم دستگاه قضایی، در مزرعه‌ای واقع در شهر ال‌هایی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: یکی از مهترین عوامل موثر در افت ولتاژ شدید برق به ویژه در فصل گرم سال، استفاده غیرمجاز توسط برخی افراد سودجو و منفعت طلب است که همواره باعث آسیب به تجهیزات شبکه و همچنین وسایل شهروندان می‌شود.

وی افزود: سامانه ثبت گزارش‌های مردمی توانیر به شماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به صورت شبانه روزی آماده ثبت اطلاعات محل‌های دارندگان ماینر شهروندان در این سامانه است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز در خصوص کشف یک مزرعه در شهر ال‌هایی گفت: با تلاش و همکاری مجدانه پلیس انتظامی تعداد ۷۲ دستگاه ماینر و ۳۲ هشت برد کشف و با حکم دستگاه قضایی ضبط گردید.

وی خاطر نشان کرد: پیش‌تر نیز توسط ساکنین تماس‌هایی در خصوص نوسان ولتاژ در سامانه اتفاقات برق اهواز ۱۲۱ ثبت شده بود.