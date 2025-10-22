به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با فرارسیدن هفته فرهنگی اراک، فرصتی مغتنم فراهم آمده تا نگاهی عمیق‌تر به گنجینه‌های معنوی و تاریخی این دیار داشته باشیم. در میان این میراث گران‌بها، مرقد مطهر امامزاده محمد عابد (ع) در مشهد میقان جایگاهی ویژه دارد؛ مکانی که نه تنها یک زیارتگاه است، بلکه به عنوان چهارمین پایگاه اهل بیت (ع) در سطح کشور، نمادی از ارادت دیرینه مردم منطقه به سلاله پاک پیامبر (ص) محسوب می‌شود. این آستان مقدس، با معماری و فضای روحانی خود، آماده پذیرایی از گردشگرانی است که به دنبال تلفیق تجربه‌های فرهنگی، تاریخی و معنوی در سفر خود هستند. در این هفته، با معرفی این کانون پربرکت، اراک بار دیگر شکوه هویت دینی و فرهنگی خود را به نمایش می‌گذارد.