پخش زنده
امروز: -
مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی کیش، گفت: واردکنندگان و عرضه کنندگان باطری موتوربرقی، از اول آبان، موظف به ارائه خدمات پس از فروش یکساله شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهدی ذوقی گفت: باتوجه به گزارشهای مردمی با موضوع خرابی باطری موتور برقیها در کیش و با هماهنگی با دادستان عمومی و انقلاب و مدیریت استاندارد کیش، واردکنندگان باطریهای موتور برقی موظفند از تاریخ ورود باطری به کیش تا یکسال خدمات پس از فروش را به مشتریان ارائه کنند.
او افزود: واردکنندگان باطریهای موتوربرقیها از اول آبان، برای ورود باطری به منطقه و ترخیص، تعهد رسمی ارائه خدمات پس از فروش به مدت یکسال را ارائه و با هرگونه خرابی ناشی از کیفیت فنی، باید پاسخگوی عواقب و مطالبات به حق مشتریان باشند.