به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده آموزشگاه نبی اکرم میبد (ص) گفت: ۵ گروه از مسئولان میبدی با ۲۰ خانواده معظم شهدا دیدار کردند.

وی افزود: مسئولان پس از تجدید میثاق با شهداء در گلزار شهدای فیروز آباد میبد، با ۲۰ خانواده معظم شهداء دیدار و از صبر و استقامت آنها تجلیل کردند.

سرهنگ علی محمد کارگر افزود: دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های نظام و انقلاب و پاسداری از خون پاک شهداء وظیفه ماست و هرگز اجازه نخواهیم داد راه و نام شهدای ما فراموش شود.

مسئولان میبد در روز‌های چهارشنبه با خانواده‌های معظم شهدا دیدار دارند.