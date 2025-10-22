رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: ۱۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی و ارزش افزوده طی چهار سال اخیر به شهرداری اهواز پرداخت شد که پنج همت از این مبلغ مربوط به عوارض آلایندگی بوده است.

پرداخت ۱۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی و ارزش افزوده به شهرداری اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدمهدی مطیعی بیان کرد: طبق قانون شهرداری می‌تواند ۵۰ درصد اعتبارات عوارض آلایندگی را در امور جاری و ۵۰ درصد اعتبار را در امور عمرانی هزینه کند.

وی گفت: ۵۰ درصد اعتبار عوارض آلایندگی پرداخت شده به شهرداری اهواز معادل ۲.۵ همت برای طرح‌های محیط زیستی هزینه شده و اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز این مورد را تایید کرده است.

مطیعی از تشکیل کمیته حسابرسی توسط شورای شهر اهواز خبر داد و افزود: شورای شهر مکلف است که کمیته حسابرسی برای هزینه کرد شهرداری تشکیل دهد و تا کنون ۳۷ جلسه حسابرسی نحوه هزینه کرد شهرداری برگزار شده است.

نظر نهایی شورای حل اختلاف مرکزی اعلام نشده است

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز با بیان اینکه نظر نهایی شورای حل اختلاف مرکزی هنوز اعلام نشده است عنوان کرد: در نشست شورای حل اختلاف مرکزی برای رسیدگی به موضوع شورای شهر اهواز اعلام شد که این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.

وی گفت: شورای حل اختلاف استان در شهریورماه امسال ۹ مورد اتهام را به شورای شهر اهواز وارد کرد که هشت مورد با دفاعیات اعضای شورا برطرف شد که از جمله موارد اتهامی می‌توان به عدم تشکیل هیات رییسه سال پنجم شورا اشاره کرد که فرصت ۱۰ روزه برای انتخاب هیات رئیسه تعیین شد.

مطیعی عنوان کرد: پیشنهاد انحلال شورای شهر اهواز ۲۹ شهریورماه امسال از سوی شورای حل اختلاف استان در دستور کار قرار گرفت این در حالی است که تا ۳۱ شهریورماه برای انتخاب هیات رئیسه، زمان تعیین شده بود بنابراین علت تاخیر در تشکیل جلسه برگزاری انتخابات هیات رییسه شورا بخشی به اختلافات درون شورا و دستور العمل شورای عالی مربوط می‌شود.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز اظهار کرد: نامه پیشنهاد انحلال شورا از سوی شورای حل اختلاف استان به مرکز ارسال شد و در نهایت هیات حل اختلاف مرکز بعد از شنیدن دفاعیات اعضای شورا اعلام کردند که نیاز به بررسی بیشتری دارند.

وی اضافه کرد: هفته گذشته نیز یک نامه محرمانه از سوی شورای مرکزی ارسال شد تا مستندات و دفاعیات شورای شهر اهواز به هیات حل اختلاف مرکز فرستاده شود.

وی در خصوص انتشار مطالبی که ۹۰ درصد پیمانکاران شهرداری اهواز اصفهانی هستند افزود: این مطلب صحیح نیست و در طول چهار سال اخیر ۴۰ درصد مناقصات برگزار شده مربوط به تامین نیروی انسانی و یا خدمات شهری بوده و کمیته‌ای در شورای شهر برای بررسی مناقصات شهری تشکیل شده است.