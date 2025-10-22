سه دستگاه پارکینگ مکانیزه در راستای کاهش ترافیک و معضل پارک خودرو در محلات گلابدره و تپه آبک، احداث و ظرفیت پارکینگ ها به چهار دستگاه با جانمایی پارک ۴۶ خودرو می رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هادی حق بین شهردار منطقه یک گفت: با توجه به تراکم بالای ساخت ‌وساز در این محلات و معابر باریک محلی، احداث پارکینگ‌ از موارد ضروری دانسته شد و با هماهنگی معاونت فنی و عمرانی و حمل‌و نقل و ترافیک منطقه، زمین مناسبی در حاشیه پارک کوهستانی گلابدره در خیابان دهکده برای این منظور در نظر گرفته شد.

او چالش اولیه این پروژه را انجام عملیات خاکبرداری و پایدارسازی جداره خاکی دانست و افزود: مشکل اصلی اجرای این پروژه، صعوبت در عملیات خاکبرداری و پایدارسازی جداره خاکی و تامین راه دسترسی به بوستان مذکور بود که با احداث دیوار حائل سنگی به حجم ۳۰۰ متر مکعب، در زمینی به مساحت ۱۴۰ متر مربع این مهم تحقق یافت.

حق بین در ادامه با اشاره به تکمیل پروژه مجموعه فرهنگی گلابدره در پاییز امسال، خاطرنشان کرد: مجاورت این مجموعه با پارکینگ مکانیزه جدید، رضایت ساکنین و مراجعین به مجموعه و سرای محله گلابدره را به همراه خواهد داشت.