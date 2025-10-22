مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با تأکید بر حرکت پرشتاب این گروه با وجود شرایط تحریم و جنگ گفت: طرح‌های ارغوان گستر ایلام و آپادانا خلیج فارس تکمیل و در حال تولید آزمایشی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد شریعتمداری با بیان اینکه باوجود تحریم‌های ظالمانه و شرایطی که در جنگ ۱۲ روزه رخ داد، تکمیل طرح‌های گروه لحظه‌ای متوقف نشد، اظهار کرد: نتیجه تلاش‌های همکارانم تکمیل پروژه‌های ارغوان گستر ایلام، آپادانا و آغاز تولید آزمایشی در این دو پروژه است، همچنین دیگر طرح‌های دارای اولویت نخست گروه نیز پیشرفت خوبی در این مدت داشتند.

وی افزود: پس از نصب رآکتور با تلاش متخصصان، تست‌های مربوط به مرحله دانه‌بندی و انبارش اوره در پتروشیمی هنگام با موفقیت به پایان رسید و با پایان‌یافتن راه‌اندازی بخش گرانول، نیمی از فرآیند تولید اوره با موفقیت تست و راه‌اندازی شد.

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با تأکید بر اینکه اجرای پروژه ۵ هزار مگاواتی نیروگاه خورشیدی با کلنگ‌زنی دو نیروگاه با ظرفیت ۳۳۶ مگاوات در استان اصفهان در چند روز آینده آغاز می‌شود، تصریح کرد: با سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) در هفت پروژه فناورانه و استفاده از ظرفیت ۱۰۰۰ میلیاردی این صندوق، افزایش سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های دیگر نیز در دستور کار قرار گرفت.