به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سردار سیدعلی میراحمدی گفت : ماموران انتظامی پاسگاه سرکویر دامغان با پایش محور مواصلاتی، ۵ دستگاه تریلی حامل سنگ سلستین غیرمجاز را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه هرگونه فعالیت برای استخراج سنگ معدنی سلستین به علت نبود استاندارد‌های لازم ، غیرمجاز اعلام شده است، گفت: پلیس در بررسی خودرو‌های متوقف شده، ۱۲۲ تن سنگ معدنی سلستین غیرمجاز را کشف کردند.

سردار میراحمدی ارزش سنگ‌های معدنی توقیف شده را برابر نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرد وگفت : با دستگیری ۵ راننده متخلف در این رابطه و تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

هرگونه اقدام برای استخراج مواد معدنی بایستی برابر قانون و کسب مجوز‌های لازم صورت پذیرد.