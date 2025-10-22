رئیس پلیس راهور استان یزد: پلیس با استفاده از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف و گشت‌های نامحسوس، طرح تشدید برخورد با رانندگی پرخطر و سرعت غیرمجاز را در محور‌های شهری آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار، ضمن هشدار به رانندگان متخلف گفت: سرعت غیرمجاز، مهم‌ترین عامل مرگ و میر در تصادفات است و هر کیلومتر افزایش سرعت می‌تواند تفاوت بین «زندگی و مرگ» را رقم بزند.

وی افزود: متأسفانه برخی رانندگان تصور می‌کنند مهارت فردی می‌تواند جایگزین بی قانونی در رانندگی شود، در حالی که هیچ مهارتی در برابر سرعت بالا و بی‌احتیاطی پاسخگو نیست.

رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: پلیس راهور طرح تشدید برخورد با رانندگی پرخطر و سرعت غیر مجاز را در محور‌های شهری آغاز کرده است.

سرهنگ دستوار ادامه داد: پلیس راهور با بهره گیری از سامانه‌های ثبت سرعت و گشت‌های نامحسوس و همچنین استفاده از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف، رانندگان پرخطر را شناسایی و با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور استان یزد در پایان تأکید کرد: رانندگی مسئولانه نشانه بلوغ اجتماعی است؛ چراکه با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، امنیت و آرامش در معابر شهری بیشتر می‌شود.