مسئول موزههای استان مرکزی گفت: در آستانه برگزاری هفته فرهنگی اراک، مجوز رسمی تأسیس موزه مردمشناسی بازنه شهرستان شازند در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد صالحی گفت: با پیگیریهای صورتگرفته و در راستای سیاستهای کلان وزارت میراثفرهنگی در حمایت از ایجاد و توسعه موزههای محلی، مجوز رسمی موزه مردمشناسی بازنه از سوی وزارت متبوع صادر شد، این موزه با هدف پاسداشت فرهنگ عامه، ثبت و نمایش جلوههای زندگی سنتی و معرفی هویت فرهنگی مردم منطقه راهاندازی خواهد شد.
مسئول موزههای استان مرکزی افزود: شهر تاریخی بازنه، یکی از کانونهای اصیل فرهنگی در شهرستان شازند است که با برخورداری از آثار ارزشمند تاریخی معماری سنتی و آداب و رسوم کهن ظرفیت بالایی برای تبدیلشدن به مقصد گردشگری فرهنگی دارد. موزه مردمشناسی این شهر نیز با محوریت اشیای بومی، وسایل زندگی روزمره، ابزارهای کشاورزی، پوشاک محلی و صنایعدستی منطقه طراحی شده است.
او صدور این مجوز را نتیجه همکاری مؤثر ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی، فرمانداری شازند، دهیاری و شورای اسلامی شهر بازنه دانست و اظهار کرد: ایجاد چنین موزههایی نهتنها موجب حفظ میراث معنوی و فرهنگی میشود، بلکه فرصتی برای توسعه گردشگری روستایی، اشتغالزایی محلی و افزایش حس تعلق فرهنگی میان اهالی منطقه است.
صالحی خاطرنشان کرد: با صدور مجوز رسمی وزارت میراثفرهنگی، مراحل نهایی تجهیز و آمادهسازی این موزه در حال انجام است و بهزودی در آیینی رسمی، موزه مردمشناسی بازنه افتتاح و در اختیار علاقهمندان به فرهنگ و تاریخ استان مرکزی قرار خواهد گرفت.