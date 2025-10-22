در یک دستاورد مهم مهندسی و صنعتی، برج تقطیر دیگری از طرح توسعه پالایشگاه مهر خلیج فارس، با موفقیت از مجموعه کارخانجات آذرآب اراک خارج و به سمت مقصد نهایی خود در منطقه خلیج فارس اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسعود گیوه کی، مدیر پروژه با اشاره به این که این تجهیز عظیم، نقشی حیاتی در فرآیند پالایش روزانه میلیونها بشکه نفت در این پروژه استراتژیک ایفا خواهد کرد، گفت: این برج با ارتفاعی بیش از ۳۸ متر، پس از انجام تمهیدات ویژه راهداری و هماهنگیهای انتظامی، مسیر حرکت خود را آغاز کرده است. او افزود که برای تسریع در برنامه زمانبندی نصب، قطعهای از این سازه پیشتر به صورت مجزا ارسال شده بود تا مراحل نصب نهایی در کمتر از ۷ ماه تکمیل گردد.
گیوه کی در تأکید بر اهمیت این تولید داخلی گفت: «در شرایطی که ساخت چنین تجهیزات پیچیدهای در سطح جهانی بهسختی به کشورها واگذار میشود، ساخت این برج در اراک، بیش از ۱۰ میلیون یورو صرفهجویی ارزی را برای کشور به همراه داشته است.»
همچنین، ابوالفضل خسروی، مدیر پروژههای نفت و گاز آذرآب، تصریح کرد: پروژه مهر خلیج فارس شامل چهار برج اصلی است و برج اعزام شده فعلی، مهمترین بخش این مجموعه محسوب میشود که زیربنای پالایش حجم عظیمی از نفت خام خواهد بود. این رویداد، نشاندهنده توانمندی بالای مهندسان و کارگران ایرانی در ساخت تجهیزات سنگین و کلیدی صنایع نفت و گاز کشور است.