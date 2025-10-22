پخش زنده
امروز: -
استاندار بر حمایت همهجانبه استانداری و سایر دستگاههای اجرایی از باشگاه استقلال خوزستان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در جلسهای با حضور مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان، معاون راهبردی، مدیر تیم و سرمربی تیم بزرگسالان با استاندار خوزستان که در راستای حل مشکلات مالی استقلال خوزستان برگزار شد، مدیرعامل باشگاه گزارشی جامع از آخرین وضعیت مالی، جایگاه فنی تیم، میانگین سنی بازیکنان، ترکیب بازیکنان بومی و غیربومی و همچنین عملکرد تیمهای پایه (امید، جوانان و زیر ۱۸ سال) در رقابتهای لیگهای برتر و کشوری ارائه کرد.
سپس امیر خلیفهاصل، سرمربی تیم استقلال خوزستان، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ و ارتقای روحیه و انگیزه بازیکنان در مقطع حساس فصل، خواستار همکاری و مساعدت ویژه استانداری برای تأمین و پرداخت مطالبات بازیکنان و کادر فنی شد تا تیم بتواند با تمرکز کامل در مسیر تثبیت جایگاه خود در جدول لیگ گام بردارد.
در این نشست، سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان با بیان اینکه استقلال خوزستان یکی از سرمایههای ارزشمند ورزشی و فرهنگی استان است، بر حمایت همهجانبه استانداری و سایر دستگاههای اجرایی از این باشگاه تأکید کرد.
او همچنین دستور داد اقدامات فوری برای تأمین منابع مالی کوتاهمدت و نیز برنامهریزی برای پایداری منابع مالی در بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.
همچنین مقرر شد مذاکرات و مکاتبات لازم با شرکتهای صنعتی فعال در استان و مدیریت کلان بانک ملی ایران با هماهنگی باشگاه و مشاوران عالی استانداری انجام شود تا فرایند رفع مشکلات مالی باشگاه در اولویت پیگیریها قرار گیرد.