به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم خلبان علی اقلیمی، معاون هماهنگ‌کننده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در گلزار مطهر شهدای شهرستان کرمان، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های بلند امام خمینی (ره)، رهبر انقلاب و شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی، به مقام شامخ شهید سرافراز اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد.

وی در حاشیه این آیین، یاد و خاطره سرداران، امیران و دلاورمردان جبهه‌های حق علیه باطل را گرامی داشت و اظهار کرد: نام و راه شهیدان همواره چراغ هدایت و مسیر روشنی‌بخش نیروهای مسلح است.

امیر سرتیپ دوم خلبان اقلیمی افزود: اقتدار، امنیت و عزت امروز جمهوری اسلامی ایران، حاصل خون پاک شهیدانی است که با نثار جان خویش در برابر دشمنان ایستادند و اجازه ندادند حتی وجبی از خاک میهن عزیزمان مورد تعرض قرار گیرد.

معاون هماهنگ کننده هوانیروز با اشاره به جایگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت، بیان کرد: شهید سلیمانی نمونه کامل یک سرباز ولایت‌مدار و مجاهد فی‌سبیل‌الله بود که عمر شریف خود را وقف امنیت ملت‌های مظلوم منطقه و عزت اسلام کرد و امروز همه ما وظیفه داریم راه آن شهید والامقام را با اقتدار، تعهد و ولایتمداری ادامه دهیم.

امیر سرتیپ دوم اقلیمی با بیان اینکه هوانیروز آماده جانشفانی در راه اعتلای میهن اسلامی است تصریح کرد: هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته، با تکیه بر روحیه ایثار، خودباوری و تخصص خلبانان و رزمندگان مؤمن خود، در مسیر تحقق منویات فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) و پاسداری از حریم مقدس جمهوری اسلامی ایران با قدرت گام برمی‌دارد.