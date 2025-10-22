پخش زنده
در نیمه نخست امسال بیش از ۲۸۶ میلیون سفر در شبکه ریلی متروی پایتخت به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با اعلام این خبر گفت: گفت: در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، در مجموع بیش از ۳۲۰ هزار حرکت قطار در خطوط هفتگانه و مسیرهای انشعابی انجام شده است.
خط ۴ مترو شلوغ ترین خط
وی افزود: بیشترین حرکت قطارها به ترتیب مربوط به خط ۴ با حدود ۵۷ هزار حرکت، خط ۲ با ۵۵ هزار حرکت، خط یک با ۵۴ هزار حرکت و خط ۳ با ۴۶ هزار حرکت بوده است. در ادامه، خط ۶ با ۲۸ هزار، خط ۷ با ۲۷ هزار و خط ۵ با ۲۵ هزار حرکت در جایگاههای بعدی قرار دارند. مسیرهای فرودگاه مهرآباد، پرند و هشتگرد نیز در مجموع نزدیک به ۳۰ هزار حرکت قطار را به خود اختصاص دادهاند.
خط یک رکورددار بیشترین جابهجایی مسافر
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با توضیح اینکه هر مسافر روزانه در شبکه مترو تهران میتواند یک تا چند سفر را انجام دهد و به همین دلیل آمار مرتبط با سفر و مسافر متفاوت است گفت: در این مدت، بیش از ۱۷۵ میلیون مسافر از طریق ۱۶۰ ایستگاه فعال در خطوط هفتگانه مترو جابهجا شدهاند. از میان خطوط مختلف، خط یک با حدود ۴۴ میلیون مسافر رکورددار بیشترین جابهجایی بوده و پس از آن خط ۲ با بیش از ۳۳ میلیون و خط ۴ با حدود ۲۹ میلیون مسافر در رتبههای بعدی قرار دارند.
ایستگاه پانزده خرداد پرترددترین ایستگاه مترو
وی در خصوص ایستگاههای پرتردد مترو افزود: ایستگاه پانزده خرداد در خط یک بیشترین حجم مسافر را به خود اختصاص داده است؛ بهطوری که در نیمه نخست سال، بیش از ۴ و نیم میلیون نفر از این ایستگاه تردد کردهاند. زند با اشاره به آمار سفرها در شبکه مترو گفت: در شش ماهه نخست سال جاری ۲۸۶ میلیون سفر در شهر زیرزمینی پایتخت ثبت شده است. بیشترین سهم سفرها مربوط به خط یک با بیش از ۷۱ میلیون سفر، خط ۲ با ۵۲ میلیون، خط ۳ با ۴۷ میلیون و خط ۴ با ۴۵ میلیون سفر بوده است. همچنین خط ۶ با ۲۶ میلیون، خط ۵ با ۲۳ میلیون و خط ۷ با ۲۰ میلیون سفر در ادامه قرار دارند. مسیرهای فرودگاه مهرآباد، پرند و هشتگرد نیز در مجموع حدود ۱ میلیون سفر را ثبت کردهاند.
وی یادآور شد که بیشترین حجم تردد مسافران در ساعات اوج رفتوآمد صبحگاهی و عصرگاهی، یعنی از ۷ تا ۸ صبح و ۵ تا ۶ عصر ثبت شده است. مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در پایان خاطرنشان کرد: این آمار و ارقام حاصل تلاش شبانهروزی کارکنان مترو است که با روحیه جهادی و مسئولیتپذیری، ایمنی و آرامش سفرهای روزانه میلیونها شهروند تهرانی را تضمین میکنند.