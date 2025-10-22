ادای احترام مشاوران وزیران در امور ایثار گران به مقام شامخ شهدای ارومیه
مشاوران وزیران در امور ایثار گران به مقام شامخ شهدای ارومیه ادای احترام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مشاوران وزیران در امور ایثارگران صبح امروز با حضور در گلزار شهدای باغ رضوان ارومیه و مزار مجاهد نستوه آذربایجان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حسنی ضمن ادای احترام به مقام شامخ آنها با آرمانهای شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کردند.
همچنین مشاوران وزیران در امور ایثارگران از موزه دفاع مقدس و مقاومت ارومیه نیز بازدید کردند.