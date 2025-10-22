به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدتقی جلالی رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان بهشهر با اشاره به توزیع ۵۰۰ بسته لوازم التحریر در بین دانش‌آموزان نیازمند گفت: ۵۰۰بسته لوازم التحریر با مشارکت شرکت‌نفت خزر شمال در بهشهر در بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.

وی افزود: براساس مسوولیت اجتماعی که شرکت نفت خزر شمال برای خود متصور بود برای رفع نیاز دانش آموزان نیازمند در این بخش تلاش شود تا با توزیع لوازم التحریر بخشی از مشکلات برطرف و این دانش‌آموزان فرد مثمر ثمری برای جامعه شوند.

جلالی گفت: ارزش هر بسته لوازم التحریر اهدایی شرکت نفت خزر شمال بین یک و نیم تا ۲ میلیون تومان و در مجموع حدود یک میلیارد تومان ارزش این بسته هاست