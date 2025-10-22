مشاوران وزیران و دستگاه‌های اجرایی در امور ایثارگران با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در دیدار با مشاوران وزیران در امور ایثارگران، خدمت به ایثارگران را نعمت بزرگ الهی دانست و گفت: این که خداوند نعمت خدمت به بهترین‌های جامعه که همان ایثارگران هستند را خداوند نصیب شما فرموده باید قدردان این نعمت بزرگ الهی باشید.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی افزود: مطمئنا اگر این کار را با تقوا اجین کنید اجر دنیا و آخرت را برده‌اید.

رضا رحیمی نسب دبیر شورای مشاوران وزیران در امور ایثارگران نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مشاوران وزرا در این سفر استانی از ملاقات حضوری با ۱ هزار و ۳۰۰ ایثارگر خبر داد.

یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این دیدار با اشاره به این که بیش از ۳ و نیم میلیون از جامعه ایثارگران مخاطب این بنیاد هستند گفت: امیدآفرینی نکته مهم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در برهه‌های مختلف است و هم اکنون بیش از ۲۸۹ شبکه فارسی زبان با عقبه فکری علیه انقلاب و نظام اسلامی فعال هستند تا نور امید را در جامعه خاموش کنند.