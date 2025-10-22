پخش زنده
امروز: -
نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی بر لزوم توجه مسئولان به آموزش و پرورش به عنوان دغدغه نخست تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن موسویزاده با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش باید دغدغه اول مسئولان باشد، اظهار کرد: در این شرایط است که انتظار رشد و ترقی از آموزش و پرورش خواهیم داشت تا به تعالی برسد.
وی تصریح کرد: همه مسئولان مدیون آموزش و پرورش هستند؛ خدمت در این حوزه ادای دین است، زیرا همه ما تربیتشده آموزش پرورش هستیم.
نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس با اشاره به تاثیر آموزش در پویایی جامعه گفت: همزمان با شروع فعالیت مدارس، جامعه سرزنده میشود به گونهای که در گوشه گوشه شهرها و روستاهای ما تحرک و پویایی مشاهده میشود.
وی با بیان اینکه هفته پیوند اولیا و مربیان نباید در حد برگزاری مراسم شعار بماند، ادامه داد: معنای مدرسه با حضور اولیا کامل میشود و تجربه کار در این حوزه نشان داده که هر مدرسهای پیوند قوی با اولیای دانشآموزان داشته، آن مدرسه به نتایج موفقی دست یافته است.
موسویزاده بیان کرد: توفیق و ترقی که امروز در همه حوزهها دیده میشود مدیون آموزش و پرورش است و ضرورت دارد روزبه روز گسترش یابد. من نیز به عنوان یک معلم همیشه در کنار آموزش پرورش هستم و از تلاش برای رفع مشکلات این حوزه کوتاهی نخواهم کرد.