به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر حسن‌نتاج صلحدار، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، از پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان از معوقات بیمه‌ای دانشگاه علوم پزشکی بابل در روزهای آینده خبر داد.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی ۵ تا ۶ ماه معوقات خود به دانشگاه‌ها به ویژه بخش خصوصی شامل داروخانه‌ها و پزشک خانواده را پرداخت نکرده بود که با پیگیری جدی کمیسیون بهداشت مجلس، این موضوع در دست پیگیری قرار گرفت.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: در ۶ ماه اخیر تنها دانشگاه علوم پزشکی بابل حدود ۳۲۰ میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی طلب داشته که بخش قابل توجهی از این مبلغ (بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان) به زودی پرداخت خواهد شد.

صلحدار افزود: این پرداخت شامل معوقات بیمارستان‌ها، تجهیزات و پرسنل داروخانه‌ها و همچنین بخش خصوصی و پزشک خانواده خواهد بود.