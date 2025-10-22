وزیر امور خارجه در پیامی با تبریک انتصاب همتای ژاپنی اش، ابراز امیدواری کرد در دوره مسئولیت وزیر خارجه جدید ژاپن، تعامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور در فضایی مبتنی بر اعتماد و تفاهم متقابل، توسعه یابد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما در پیام آقای عراقچی به آقای توشی میتسو همچنین ابراز اطمینان شده است که با تکیه بر سوابق درخشان و تجربه‌های وزیر خارجه ژاپن، روابط دوستانه و همکاری‌های دیرینه دو کشور، بیش از پیش تعمیق و گسترش یابد.

رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین با اشاره به تجربه ارزشمندش از روابط مستحکم دو کشور در دوران مسئولیتش به عنوان سفیر ایران در توکیو، ابراز امیدواری کرده که در دوره مسئولیت این مقام ژاپنی؛ در تحقق اهداف مشترک دوجانبه و بین‌المللی، گام‌های موثری برداشته شود.