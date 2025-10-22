به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حمیدرضا بهاروند اظهار کرد: پس از وقوع یه فقره درگیری منجر به جراحت تعدادی از شهروندان در پارک بی‌بیان این شهرستان، دستگیری متهم یا متهمان اصلی این پرونده در اولویت کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ با حضور به موقع یکی از عوامل درگیری که خود را مامور انتظامی معرفی کرده بود را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ بهاروند گفت: در ادامه اقدامات پلیسی، متهم و ضارب اصلی که متواری شده بود شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، وی در یکی از محلات شهرستان دستگیر شد و هر دو متهم جهت رسیدگی به پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.