معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور با اعلام آمادگی دادستانی کل کشور برای پیگیری مسائل استانها را در سطح ملی، بر لزوم استفاده از فناوری هوشمند در کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، وحید میرحسینی، در جلسه ستاد کنترل جرائم خاص استان خوزستان که به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، با بیان این که وقوع جرائم با تغییرات اجتماعی رابطه مستقیم دارد، اظهار کرد: پیشگیری از جرائم و باز اجتماعی کردن مجرمان، نیاز به تقسیم کار صحیح دیگر دستگاهها با در نظر گرفتن وظایف و تکالیف آنها دارد و این همافزایی، در تغییرات سند جدید لحاظ شده است.
وی ادامه داد: دادستانی کل کشور این آمادگی را دارد تا از باب نظارت بر حقوق عامه، مسائل مختلف استانها را در سطح ملی پیگیری کند.
میرحسینی، همچنین بر استفاده از ابزارهای دقیق علمی و استفاده از فناوری هوشمند در کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار و پیشگیری از تکرار جرم توسط آنان تاکید کرد.
محمدحسین صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در این جلسه، گفت: شناسایی بسترهای تکرار جرم مستلزم تحلیل مستمر دادههای آماری از جمله آمار پلیس و دستگاه قضایی، پیمایشهای علمی و مطالبات مردمی است.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتهای قانونی در کاهش محرومیتهای اجتماعی، افزود: مسائلی مانند بازماندگی از تحصیل میتواند بسترساز بزهکاری و بزهدیدگی در افراد شود و این موارد باید توسط مسئولان استانی بررسی و مرتفع شود.